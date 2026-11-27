Builder Sandeep Ramtani : भोपाल के बिल्डर दंपत्ति संदीप रमतानी और संगीता रमतानी सुर्खियों में हैं। उनपर लोगों से मकान बुकिंग कर पैसे ऐंठने और फर्जी दस्तावेजों से बैंकों से करोड़ों रुपये का लोन लेने के आरोप हैं। कई शिकायत दर्ज होने के बाद बिल्डर दंपत्ति संदीप रमतानी और संगीता रमतानी फरार हो गए थे। दोनों के द्वारा कथित रूप से 30-35 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। संदीप और संगीता को 7 दिन पूर्व पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि उनके रिश्तेदारों के बड़े कॉलेज और कार शो रूम आदि हैं। ऐसी ही शानो शौकत भरी जिंदगी जीने के लिए संदीप और संगीता में भी अथाह दौलत कमाने की भूख जगी। इसके फेर में धोखाधड़ी कर उन्होंने लोगों की मेहनत की कमाई हथिया ली।