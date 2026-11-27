गुरुवार को करीब साढ़े तीन सौ से अधिक ओपीडी रही। सुबह से ही अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। कई मरीज दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से किराया खर्च कर उपचार की उम्मीद में पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टरों के कक्ष खाली मिलने से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। बीमारी से परेशान मरीजों की तकलीफ तब और बढ़ जाती है, जब अस्पताल में समय पर जांच और उपचार की सुविधा भी नहीं मिलती। इतना ही नहीं डॉक्टर कक्ष से लेकर लैब और फिर दवाओं के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। जांच के लिए तो दिनभर मरीजों का अस्पताल में ही गुजर जाता है। वहीं दवाओं की लाइन में इंतजार करने के बाद जब नंबर आता है तो पता चलता है आधी दवाएं है ही नहीं। ऐसे में अस्पताल में मुफ्त इलाज के दांवे खोखले तो है ही साथ ही ये मरीजों को उपचार के अधिक परेशानी में डाल रहे है।