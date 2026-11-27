पहला मामला:- पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री (ईई) का है। ठगों ने 24 नवंबर को उनका मोबाइल हैक कर करीब 12 घंटे तक नेटवर्क से दूर कर दिया। इस दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए परिचितों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया के दोस्तों को मैसेज भेजकर 30 हजार रुपए की मांग की गई। कुछ लोगों ने फोन लगाकर इसकी पुष्टि करना चाही, लेकिन मोबाइल बंद मिला। यानी ठगों ने मोबाइल और सोशल मीडिया पर कब्जा कर ऐसा माहौल बनाया कि परिचितों को भी ठगी का शक नहीं हुआ। हालांकि लोग झांसे में नहीं आए।