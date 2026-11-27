आरोपी ने पिता को बुलाने के लिए नाबालिग साथी का इस्तेमाल किया। पिता राजू यादव रिक्शा चलाते थे। हर्ष ने नाबालिग साथी से संपर्क करवाया। नाबालिग ने राजू यादव से कहा कि वह अरिहंत नगर में रहता है और उसके घर पर कुछ सामान रखा है, जिसे रिक्शे से उठाकर लाना है। सामान ले जाने की बात सुनकर राजू उसके साथ चल दिए। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि जिस मकान पर वे जा रहे हैं, वहां उनका बेटा हर्ष किराये से रहता है। जैसे ही राजू यादव नाबालिग के साथ मकान में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद हर्ष ने उनपर हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हर्ष ने पिता की डेड बॉडी को रिक्शे में रखा और हातोद थाना क्षेत्र में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि पिता के बाद अगला निशाना बहन हर्षिता थी।