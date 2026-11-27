Indore BJP news: एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप (Chaitanya Kashyap) को इंदौर का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के साथ ही भाजपा के स्थानीय नेताओं में उनसे नजदीकी जताने की होड़ शुरू हो गई है। रतलाम से विधायक काश्यप का इंदौर से पुराना नाता रहा है और वे स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहे है। अब नेता अपने पुराने संपर्कों का हवाला देकर नए प्रभारी मंत्री से नजदीकी बताने में जुटे है। साथ ही उनके राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव से होने वाले फायदे-नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।