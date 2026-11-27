जिला अस्पताल के अंदर होने वाली चोरी की घटनाओं और नशा के मामले के साथ वार्डो में होने वाली भीड़ से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस पर रोकथाम के लिए नई व्यवस्था लागू की है। लंबे समय से जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ वार्डो में उनके परिजनों एवं रिश्तदारों की भीड़ से वार्डो में फैल रही अव्यवस्था को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने वार्ड में भर्ती मरीज के साथ एक ही अटेंडर के रुकने की व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है,जो अस्पताल के गेट पर और वार्डो में जाकर यह सुनिश्चित करेगा कि मरीज के साथ एक से अधिक अटेंडर तो नही है और यदि एक से अधिक अटेंडर पाया जाता है तो उसकी रसीद भी बनाएगा।
अस्पताल प्रबंधन की इस नई व्यवस्था का असर भी दिखने लगा है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद जिला अस्पताल के वार्डो में पलंगो पर लगी परिजनों की अतिरिक्त भीड़ घटती हुई नजर आ रही है। पहले जहां मरीजों के साथ खड़े परिजनों के चलते डाक्टरों एवं अन्य स्टाफ को उपचार के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता था,लेकिन अब इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वार्डो में कितनी राहत मिलेगी यह आने वाले समय ही बताएगा।
प्रबंधन द्वारा एक अटेंडर को छोडक़र अतिरिक्त व्यक्ति के लिए अंदर जाने के लिए टोकन दिया जायेगा जो उस तारीख के 12 घंटे के लिए मान्य होगा। उसके बाद अगले दिन फिर नया टोकन लेना होगा। मरीजों व उनके अटेंडरों को इस नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए अस्पताल में विभिन्न जगहों पर सूचना चस्पा की है।
जिला अस्पताल में नई व्यवस्था लागूू होने के बाद गुरुवार को गेट पर विशेष चैकिंग गार्डो व कर्मचारियों द्वारा की गई। इस दौरान उनसे किसी भी तरह का नशीला पदार्थ अंदर न जा सके और अतिरिक्त व्यक्ति अंदर भीड़ न लगाये। इस लिए लोगों से उनके मरीजों का नाम और उनका टोकन मांगा गया। जब एक से अधिक व्यवक्ति मरीज से मिलने पहुंचे,तो उनकी कर्मचारियों से तीखी बहस भी होते देखी गई।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़