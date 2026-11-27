Rews news: भारतीय थल सेना की अग्निवीर भर्ती रैली शुक्रवार यानी आज से रीवा में शुरू हो गई है। 5 दिसंबर तक चलने वाली इस रैली में लिखित परीक्षा में चयनित करीब 3500 अभ्यर्थियों का शारीरिक और मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आईटीआई रीवा में आयोजित होगी। इसमें रीवा सहित 15 जिलों के अभ्यार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि भर्ती रैली में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, कटनी, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और डिंडौरी के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। प्रतिदिन लगभग 500 से 700 उम्मीदवारों का शारीरिक और मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों के पंजीयन और दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षणों के लिए आवश्यक उपकरण भी लगाए गए हैं।