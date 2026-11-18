करीब आधे घंटे तक बीच रोड पर चले इस हंगामे के कारण लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवतियों हंगामा करती रहीं और लोग तमाशबीन बनकर चुपचाप सब देखते रहे। लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए जो बुधवार को पूरे शहर में चर्चा का विषय बने। वहीं युवतियों के हंगामे के बीच स्कॉर्पियो सवार युवक ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया। थाना प्रभारी मनोज गौतम ने बताया कि युवक ने सुभाष चौक के पास दो युवतियों द्वारा वाहन रोककर तोड़फोड़ किए जाने की सूचना दी थी। लेकिन युवक ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।