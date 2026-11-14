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Rewa Accident: अस्थि विसर्जन कर लौट रहे परिवार की जीप में भड़की भीषण आग, जान बचाकर भागे लोग

Sohagi Hill Jeep Fire: प्रयागराज में अस्थि विसर्जन कर लौट रहा था परिवार, सोहागी पहाड़ में हुआ भीषण हादसा, धू-धू कर जली जीप।
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रीवा

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Shailendra Sharma

Updated: 14 Nov 2026, 6:51 PM IST

rewa accident

sohagi hill jeep catches fire family returns from prayagraj, जीप में लगी आग (Source-Patrika)

Rewa Sohagi Hill Jeep Fire: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में अस्थि विसर्जन कर लौट रहा परिवार शनिवार की शाम भीषण हादसे का शिकार होते-होते बाल बचा। परिवार जिस जीप में सवार था उस जीप में अचानक आग भड़क गई जिससे देखते ही देखते पूरा वाहन धू-धू कर जलने लगा। गनीमत रही कि समय रहते लोग जीप से नीचे उतर आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने दमकल बुलवाकर आग को बुझाया, हालांकि तब तक वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था।

अस्थि विसर्जन कर लौटते वक्त हादसा

जानकारी के मुताबिक विनीत वर्मा निवासी नौआ हनुमना, दीपक तिवारी निवासी फुलहा की जीप में बुकिंग लेकर प्रयागराज गया था। परिवार अस्थि विसर्जन करने गया था जहां से वे वापस अपने घर लौट रहे थे। शाम करीब पांच बजे जैसे ही जीप सोहागी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रही थी तभी जीप के बोनट से धुंआ उठने लगा। धुंआ उठता देख ड्राइवर पर जीप में सवार लोगों के होश उड़ गए। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार को सड़क किनारे रोका और जीप में सवार सभी लोग नीचे उतर गए।

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जीप जलकर खाक

गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर ने जीप का बोनट खोला तो अंदर आग लग चुकी थी। वो आग बुझाने के लिए कुछ कर पाता इससे पहले ही आग भड़क गई और विकराल रुप लेते हुए पूरी जीप को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और त्योंथर से दमकल को बुलाया। मौके पर पहुंची दमकल ने कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक जीप पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में शार्ट-सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सड़क पर जीप में आग लगने से कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा जिसे पुलिस ने बाद में बहाल कराया।

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