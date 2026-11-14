Rewa Accident: अस्थि विसर्जन कर लौट रहे परिवार की जीप में भड़की भीषण आग, जान बचाकर भागे लोग

गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर ने जीप का बोनट खोला तो अंदर आग लग चुकी थी। वो आग बुझाने के लिए कुछ कर पाता इससे पहले ही आग भड़क गई और विकराल रुप लेते हुए पूरी जीप को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और त्योंथर से दमकल को बुलाया। मौके पर पहुंची दमकल ने कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक जीप पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में शार्ट-सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सड़क पर जीप में आग लगने से कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा जिसे पुलिस ने बाद में बहाल कराया।