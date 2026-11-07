Rewa Crime: ‘पापा मुझे धनतेरस पर बाइक दिला दो’… जिद पूरी न होने पर बच्चे ने दी जान

धनतेरस पर जब पिता ने छोटू को इलेक्ट्रिक बाइक नहीं दिलाई तो वो निराश हो गया और गुस्से में शाम को अपने कमरे में चला गया। परिजन ने सोचा कि थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा लेकिन जब छोटू काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई। जब परिवार के सदस्य कमरे में पहुंचा तो छोटू अपनी जान दे चुका था। छोटू की हालत देख परिवार के लोग हैरान रह गए और घर में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को घटनास्थल से कोई नोट नहीं मिला है। शनिवार को छोटू मिश्रा का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।