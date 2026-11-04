रीवा में आधी रात को प्रेमी से मिलने घर से निकली युवती! कुछ देर बाद गांव में मचा हड़कंप

घटना रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र की है, बताया जा रहा है कि युवती को गांव के युवक ने मिलने के लिए घर से कुछ दूर खेत में बुलाया था। युवती करीब तीन बजे रात में घर से निकलकर खेत में युवक से मिलने के लिए गई थी। खेत के समीप ही एक व्यक्ति ने कटीले तारों की बाड़ी लगा रखी थी जिसमें मवेशियों से फसल को बचाने के लिए करंट लगाया था। रात में युवती का हाथ उस तार में टच हो गया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के समय वहां मौजूद युवक ने उसके भाई को सूचना दी। रोते बिखलते परिजन पहुंचे तो युवती का शव पड़ा हुआ था। सुबह पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवती के हाथ में जलने के निशान मौजूद थे।