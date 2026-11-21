यह पूरा विवाद छेड़खानी को लेकर हुआ है। घायल यशराज शर्मा का दोस्त एक लड़की को परेशान करता था और उसे अश्लील फोटो के नाम पर ब्लैकमेल कर बुलाता था। घायल युवक अपने दोस्त के साथ अक्सर लड़की के घर जाकर धमकाता था। लड़की ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी जिस पर लड़की पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने उक्त लड़की की पहचान कर उसे थाने बुलाया। लड़की ने छेड़खानी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। वहीं घायल युवक के बयान लेकर मारपीट करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेन्द्रनाथ शर्मा ने बताया कि युवक पर कार में सवार होकर आए आरोपियों ने हमला किया था। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। यह पूरा विवाद एक लड़की को परेशान करने की वजह से हुआ है। लड़की ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं घायल युवक के भी बयान दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी।