सफाईकर्मी दीपक सुरजुसे और वाल्या सनेसर ने पत्रिका को बताया कि वो सुबह नाली की सफाई करने जीआरपी पुलिस चौकी के पीछे पहुंचे थे। आधी नाली साफ करने के बाद यहां चौकी भवन के ठीक पीछे नाली में शिशु का शव दिखाई दिया। रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू होने के कारण रेलवे के क्वार्टर के सामने स्थित बाउंड्रीवॉल तोड़ दी गई है, जिससे यहां तक पहुंचना किसी के भी लिए भी मुश्किल नहीं है। जिससे प्रथमदृश्ट्या शिशु को संदेहास्पद स्थिति में नाली में छोड़कर जाने की बात कही जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है।