ज्योतिषाचार्य एवं पंचांगकर्ता पं. विनोद गौतम के अनुसार, काशी पंचांग के आधार पर 2027 में विवाह मुहूर्त की शुरुआत 18 जनवरी से होगी। फरवरी में भी कई शुभ तिथियां हैं। मार्च में 15 तारीख से मीन संक्रांति के कारण संक्रांति दोष रहेगा। इसके बाद अप्रैल में 19 तारीख से विवाह शुरू होंगे और 13 जुलाई तक मांगलिक आयोजन किए जा सकेंगे। 14 जुलाई से देवशयन और चातुर्मास के कारण चार महीने विवाह नहीं होंगे। 10 नवंबर को देवप्रबोधिनी एकादशी के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी, लेकिन विवाह के लिए अनुकूल नक्षत्र और लग्न 20 नवंबर से मिलेंगे। विवाह मुहूर्त 14 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से विवाह पर विराम लगेगा।