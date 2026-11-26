सिंह राशि में मंगल का गोचर अनुकूल माना जाता है क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है वह सूर्य का मंगल से नैसर्गिक मैट्रिक संबंध बताया जाता है हालांकि मंगल का गुरु के साथ बैठना भी प्रतियुति कहलाती है फिर भी अलग-अलग प्रकार के एशिया पेसिफिक को यूरोपीय पॉलिसी से जुड़े संबंधों की घटनाक्रमों में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा भारतीय विदेश नीति एक अलग प्रकार की सकारात्मक स्थिति में प्रवेश करेगी साथ ही केंद्रीय भूमिका का अवसर भी मिलेगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी वहीं असंतुष्ट राष्ट्रों का अथवा असंतुष्ट पड़ोसियों का नकारात्मक दृष्टिकोण भी विश्व पटल के सामने दिखाई देगा।