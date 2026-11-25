शुक्र का यह गोचर प्रेम संबंधों में लाभ देगा व जीवनसाथी के साथ समझ को विकसित करेगा। विवाह योग्य युवक युवतियों को कोई खुशी मिल सकती है। पार्टनरशिप के कारोबार से मुनाफा होगा। अहंकार का त्याग कर विनम्रता अपनाएं।