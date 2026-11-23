Kartik Purnima : कार्तिक पूर्णिमा इस साल 24 नवंबर को है। यह पूर्णिमा सिर्फ स्नान-दान के लिए ही नही, बल्कि आकाशीय चमत्कार के लिए भी खास है। इस बार की पूर्णिमा आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम लेकर आ रही है, एक ओर संगम पर दीपों की रोशनी होगी, तो दूसरी ओर आकाश में सुपरमून की चांदनी। कार्तिक पूर्णिमा की रात आकाश में सुपरमून दिखाई देगा। पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होगा, इसलिए सामान्य पूर्णिमा के मुकाबले वह कहीं ज्यादा बड़ा, गोल और चमकीला नजर आएगा। पूर्णिमा पर चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि पडऩे का संयोग भी चर्चा में है। इसका विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा।