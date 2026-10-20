Dussehra 2026: इस समय होगा रावण दहन, शस्त्र पूजा से लेकर खरीदारी तक जान लें शुभ मुहूर्त

ज्योतिष मठ संस्थान के पं. विनोद गौतम के अनुसार दशहरे पर श्रवण नक्षत्र शाम तक रहेगा, साथ ही पूरे दिन सूर्य, बुध और शुक्र की युति से राजयोग बनेगा। दोपहर में विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 मिनट से 2:45 तक यानि 46 मिनट रहेगा। दशहरे का दिन साल के सिद्ध मुहूर्तों में से एक माना जाता है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के शुभयोग से इस दिन सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी। खरीदारी के लिहाज से भी यह दिन श्रेष्ठ है। हिंदू पंचांग के अनुसार, रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम 05:47 बजे से रात 08:23 बजे के बीच रहेगा।