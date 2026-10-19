Vijayadashami 2026: दशहरे पर शमी के पत्ते बांटने की परंपरा क्यों? जानिए कैसे पेड़ से बरसा था सोना

Dussehra Shami tree significance: इस बार विजयदशमी (Vijayadashami 2026) 20 अक्टूबर को है। शारदीय नवरात्रि के दसवें दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। विजयादशमी यानी दशहरे के दिन रावण दहन होता है और इसी के बाद सभी राज्यों व जगहों पर कई तरह की मान्यताओं को मनाया जाता है। वहीं विजयादशमी पर रावण दहन के दिन शमी के पेड़ और उसके पत्तों के वितरण का खास महत्व है। चलिए पंडित जगदीश शर्मा के समझते है कि इस दिन शमी के पत्तों ता पूजन व पत्तों को बांटने का प्रचलन क्यों है?