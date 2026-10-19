यहां रावण पूरी करता है भक्तों की मनोकामना, 136 साल से सिर्फ दशहरे के दिन खुलता है ये मंदिर, जानें है इसका इतिहास

Ravana Temple Dussehra 2026: नौ दिनों तक मां दुर्गा की पूजा-ैअर्चना करने के बाद 20 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिक दशहरा मनाया जाएगा। समूचे भारतवर्ष में भगवान श्रीराम, भाई श्री लक्ष्मण और अपनी वानर के साथ रावण का वध करेंगे। हालांकि, भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जो, सिर्फ दशहरे पर खुलता है। मान्यता है कि दशहरे के दिन रावण स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आखिर क्या है इस अनोखी परंपरा का रहस्य? जानिए, उस मंदिर की कहानी, जिसके कपाट साल में सिर्फ एक दिन दशहरे पर खुलते हैं।