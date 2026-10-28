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Aaj Ka Rashifal 28 October 2026: करियर में सफलता, प्रेम में नजदीकियां और धन लाभ के योग, जानें अपना भविष्य

Aaj Ka Rashifal- 28 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Updated: 28 Oct 2026, 12:01 AM IST

aaj ka rashifal 28 October 2026 horoscope today hindi

Aaj Ka Rashifal 28 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- ChatGPT)

Aaj Ka Rashifal 28 October 2026: 28 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

नीति में बदलाव रहेगा कार्य संपादित करने के लिए भावनात्मक चतुराई का प्रयोग करना पड़ सकता है। निजी संबंधों में वार्ता में कठोरता भरे शब्द नुकसान देंगे। यात्रा टालें।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक-7

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

संभावनाओं के नए आयाम खुलेंगे दूसरों पर निर्भरता काम करने के प्रयास सफल रहेंगे। आर्थिक उन्नति के साथ प्रभाव में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के प्रति सम्मोहन बढ़ेगा।

शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक- 4

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी गैर उत्पादक कार्यों में धन और समय खर्च होने से निराशा महसूस करेंगे। लापरवाही में विरोधी मौके का फायदा उठाने के प्रयास में सफल हो सकते हैं।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 1

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कार्यों की गति पहले से बेहतर होगी। कुछ लोग निकटता पाने के प्रयास में नकारात्मक हो सकते हैं। सावधान रहना होगा आर्थिक मामलों में आकस्मिक धन लाभ की संभावना है।

शुभ रंग- यलो कलर
शुभ अंक- 9

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

शारीरिक और मानसिक दोनों पक्ष मजबूत रहेंगे। जिस भी कार्य में डटकर मेहनत करेंगे सफलता मिलना तय है। प्रेम संबंधों से सहयोग मिलेगा। अंतरंगता बढ़ेगी।

शुभ रंग- महरून कलर
शुभ अंक- 8

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

व्यावसायिक और आर्थिक योजनाओं को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। शैक्षणिक कार्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों को समयबद्ध कार्य पूरा होने की चिंता रहेगी। संपत्ति खरीद पर विचार होगा।

शुभ रंग- ग्रीन
शुभ अंक- 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

मन में थोड़ी चंचलता रह सकती है। कार्यों की गति स्थिर रखना मुश्किल रहेगा। विरोधियों या प्रतिस्पर्धीयों से निकट संपर्क से नुकसान हो सकता है। कलात्मक कार्यों से जुड़ाव बढ़ेगा।

शुभ रंग- ब्राउन कलर
शुभ अंक-5

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

प्रिय जनों के प्रति कोमलता और विरोधियों के प्रति कठोरता का व्यवहार रहने की संभावना रहेगी। विवादों में ऊर्जा लगाने की अपेक्षा आर्थिक मामलों में संघर्ष से लाभ मिलेगा।

शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

दृढ़ निश्चय तनाव के समय मजबूत बनाए रखने में सहायक होंगे। परिणाम अपेक्षाओं के विरुद्ध जा सकते हैं। टीमवर्क से लाभान्वित होंगे

शुभ रंग- सैफरॉन कलर
शुभ अंक- 4

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

निकट संबंधों में उतार-चढ़ाव का दौर रहेगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। आर्थिक मामलों में भाग्य का समर्थन मिलेगा। सही दिशा में आगे बढ़ना होगा।

शुभ रंग- स्काई ब्ल्यू कलर
शुभ अंक- 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कार्यों की गति तीव्र रहेगी। व्यस्तता ओं से भरा दिन है। दूसरों को प्रसन्न करने की अपेक्षा अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साथी कर्मियों का समर्थन पाने में सफल रहेंगे।

शुभ रंग- सिल्वर कलर
शुभ अंक-5

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। नए संपर्क बनेंगे। भावनात्मक संबंधों के प्रति उदारता के साथ व्यवहार होगा। नई जॉब के लिए इंटरव्यू सफल रह सकते हैं।

शुभ रंग- गोल्डन ग्रीन कलर
शुभ अंक- 3

Tarot Masik Rashifal October 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों में से मां दुर्गा किस पर बरसाएंगी आशीर्वाद? जानें मासिक राशिफल

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