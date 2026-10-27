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Aaj Ka Rashifal 27 October 2026: राजनीति, शेयर मार्केट और कारोबार में किसे मिलेगा फायदा? जानें शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal- 27 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Updated: 27 Oct 2026, 12:05 AM IST

aaj ka rashifal 27 October 2026 horoscope today hindi

Aaj Ka Rashifal 27 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Gemini)

Aaj Ka Rashifal 27 October 2026: 27 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

उत्साहवर्धक दिन है। आर्थिक सफलता के साथ भावनात्मक मामलों में भी आपकी बात को महत्व मिलेगा। नए संबंध बनेंगे। प्रशासनिक दक्षता से उच्च अधिकारियों को प्रभावित करेंगे।

शुभ रंग- पिंक
शुभ अंक- 3

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग लाभान्वित होंगे। विरोधी ईर्ष्या और द्वेष के कारण काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। खर्चों में बढ़ोतरी से तनाव रहेगा।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 9

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

जबरदस्त मेहनत के शुरुआती परिणाम मिलने लगेंगे। आशा और उत्साह से परिपूर्ण दिखाई देंगे। भावनात्मक संबंधों के प्रति विनम्र रहना होगा।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कार्यों में नए प्रयोग से जुड़े परिणाम उम्मीद से बेहतर रहेंगे। नए भावनात्मक संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ेगी। कुटिल लोग तनाव देने का प्रयास करेंगे।

शुभ रंग- लाइट यलो
शुभ अंक- 6

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आधुनिक सुख-सुविधाओं पर बड़ी धनराशि खर्च करने की योजना बनेगी। जीवनसाथी के व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। पेरेंट्स के विचारों से सहमत होना मुश्किल लगेगा।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 3

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर सक्रिय रहेंगे। बैंकिंग और शेयर मार्केट से जुड़े फैसले सही साबित होंगे। मित्रों का व्यवहार थोड़ा नकारात्मक महसूस होगा।

शुभ रंग- पर्पल कलर
शुभ अंक- 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

दृढ़ता और विनम्रता का सही संयोजन व्यवसाय में ऊंचे दर्जे की सफलता दिलाएगा। सहकर्मियों का व्यवहार प्रतिकूल रहेगा। वाहन सुख में सुधार होगा।

शुभ रंग- स्काई ब्ल्यू कलर
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

विवाद की स्थिति में अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। आर्थिक मामलों में धोखाधड़ी की आशंका रहेगी। प्रेम संबंधों से मदद मिलेगी। राजनीति में रुचि बढ़ेगी।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

सहनशीलता और व्यवहार कुशलता के कारण सभी के प्रिय बनने का अवसर मिलेगा। मांगलिक कार्यों पर योजना से अधिक समय और धन खर्च हो सकता है। यात्रा टालें।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 4

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

जॉब में बदलाव के योग बन रहे हैं। पुराने सहकर्मियों की मदद मिलेगी। प्रेम संबंधों में रुखापन महसूस करेंगे। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सानिध्य मिलेगा।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 2

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

पद और प्रतिष्ठा मिलने के योग बन रहे हैं। विरोधी अति सक्रिय रहेंगे। प्रेम संबंधों में विश्वास की कमी महसूस करेंगे। बचत खर्च होने की संभावना है।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 1

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मित्रों या स्नेहीजनों के व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में दूसरों पर अतिरिक्त भरोसा करने से बचना होगा। मानसिक तनाव के प्रति सजग रहें।

शुभ रंग- सैफ्रॉन
शुभ अंक- 6

Tarot Masik Rashifal October 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों में से मां दुर्गा किस पर बरसाएंगी आशीर्वाद? जानें मासिक राशिफल

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