11 साल बाद गुरु का सिंह राशि में गोचर, 12 राशियों पर होगा असर, देश-दुनिया से लेकर राजनीति तक दिखेंगे बड़े बदलाव

भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बैंकिंग, इंटरेस्ट, डेवलपमेंट, गोल्ड, अनाज एवं कद्दावर व्यक्तित्व के संबंधों का कारक माना गया है इसका सिंह राशि में प्रविष्ट होना एक विशेष्य घटनाओं को जन्म देता है इसके अंतर्गत अलग-अलग प्रकार के भारतीय राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलेंगे वहीं धर्म अध्यात्म संस्कृति से संबंधित विशेष प्रभाव भी इसी कालखंड में दिखाई देंगे क्योंकि बृहस्पति का यह अतिचार की गति से बन रहा दृष्टि संबंध होगा जिसमें कहा जा सकता है कि बृहस्पति अपने नियत समय से आगे बढ़ रहे हैं सामान्यतः इस प्रकार की स्थिति को अतिचार की संज्ञा दी जाती है इनके अतिचारी होने से अलग-अलग प्रकार के प्रभाव समाज तथा भारतीय राजनीति एवं विश्व के राजनीतिक पटल पर दिखाई देंगे। वह भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग-अलग प्रकार के परिवर्तन दिखाई देंगे जिसके अंतर्गत औद्योगिक नीति विकास के मॉडल और बैंकिंग सेक्टर पर विशेष रूप से दिखाई देगा।