Sharad Purnima : शरद पूर्णिमा पर करें यह पाठ, लक्ष्मीजी की प्रसन्नता से मिल सकती स्थायी संपत्ति

लक्ष्मीजी की प्रसन्नता के लिए श्रीसूक्त का पाठ सबसे ज्यादा परिणाम देनेवाला बताया गया है। पूरा श्रीसूक्त पाठ न कर सकें तो इसके शुरुआती 16 सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। आर्थिक संकट से जल्द से जल्द उबरने के लिए ये सबसे कारगर उपाय है। पूजा प्रारंभ करने के पहले लक्ष्मीजी को 16 बिल्व पत्र भी अर्पित कर सकते हैं।