Pushya Nakshatra : नए कार्य शुरु करने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त, मिल सकती है विशेष सफलता

Pushya Nakshatra : दीपावली की तैयारी तेज हो चुकी है। घरों की साफ-सफाई चल रही है, नई वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए लिस्ट भी तैयार की जा रही है। घरों को सजाने के लिए नई लाइटें और बंदनवार पसंद किए जा रहे हैं, तो कोई धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन और वाहन खरीदने की योजना बना रहा है। खरीदारी के लिए इस बार दीपावली से पहले एक और विशेष मुहूर्त आया है। 1 और 2 नवंबर को पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। यह स्थायी संपत्ति की खरीदारी के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। खास बात यह है कि पुष्य नक्षत्र में नए कार्य प्रारंभ करने का भी विशेष महत्व है। रवि पुष्य में इसके शुभ फल मिलते हैं।