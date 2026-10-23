Pushya : गाड़ी-बंगला-जेवर सब दिला सकती है इस दिन की पूजा, नोट कर लें मुहूर्त

Pushya : वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का बहुत महत्व है। इसे सबसे शुभ माना गया है। पुष्य नक्षत्र में जहां सोना-चांदी, वाहन, जमीन, मकान आदि खरीदना शुभ माना गया है वहीं इस अवधि में पूजा पाठ करना भी बहुत फलदायी साबित होता है। पुष्य ऩक्षत्र में की गई पूजा का त्वरित परिणाम मिलता है। अगले माह यानि नवंबर की पहली तारीख को ही यह नक्षत्र पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र के साथ बन रहे शुभ योग कई जातकों को कार, बंगला जैसी स्थायी संपत्ति दिला सकते हैं।