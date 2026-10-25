लक्ष्मीजी के धरती पर आने का दिन, जानें रात को कब रहेगा निशीथ काल

Sharad Purnima : देशभर में आज शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। मान्यता है कि इस रात्रि मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है। 'को जागर्ति' यानी 'कौन जाग रहा है' से ही इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की निशीथ काल में पूजा बहुत फलदायी होती है।