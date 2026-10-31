हनुमानजी की इतनी विशाल मूर्ति कि जमीन के 60 फीट नीचे तक बन रहा बेस स्ट्रक्चर, उज्जैन में हो रहा कमाल

Hanuman Mandir : उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध अर्जी वाले हनुमान मंदिर में भगवान की 81 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी महाराज और महामंडलेश्वर गुरु मां आनंदमयी पुरी के सानिध्य और मार्गदर्शन में यह काम किया जा रहा है। प्रतिमा को मजबूती देने और दीर्घायु बनाने के लिए जमीन के 60 फीट नीचे तक इसका बेस स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान में गहराई में जाकर मिट्टी और पानी का परीक्षण किया जा रहा है।