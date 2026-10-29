Karwa Chauth: आज कितने बजे निकलेगा चांद? जानें चंद्रोदय का समय, राशि के हिसाब से पत्नी को क्या दें गिफ्ट?

करवा चौथ क्या है? क्यों करवा चौथ पर पूजन की जाती है? इसके बारे में करवा के संबंध को स्पष्ट करना आवश्यक है करवा मिट्टी का पात्र होता है जिसमें जल भरा जाता है। इसके माध्यम से चंद्रमा को तृप्त किया जाता है। अर्थात इस अर्घ्य पात्र को चंद्र के सामने जल छोड़ने से चंद्रमा की प्रसन्नता होती है। सुगंधित द्रव्य सफेद पुष्प और चावल आदि से चंद्र का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ गणपति जी की पूजन एवं चौथ माता की पूजन की मान्यता का भी विधान शास्त्र में बताया जाता है। यह करने से करवा चौथ के व्रत की पूर्णता मानी जाती है इसलिए अपने आसपास वैदिक पंडित जी के माध्यम से करवा चौथ की पूजन की विधि संपादित करवानी चाहिए और यह पूजन की विधि प्रति वर्ष होती है क्योंकि प्रतिवर्ष ही पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं व्रत रखती है।