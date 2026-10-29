29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म-कर्म

Karwa Chauth: आज कितने बजे निकलेगा चांद? जानें चंद्रोदय का समय, राशि के हिसाब से पत्नी को क्या दें गिफ्ट?

Karwa Chauth 2026 Chandrodaya Time: करवा चौथ पर देशभर में सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। जानें चांद निकलने का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार खास गिफ्ट।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Updated: 29 Oct 2026, 4:00 PM IST

karwa chauth 2026 chandrodaya time puja muhurat zodiac gifts

Karwa Chauth 2026 Moonrise Time: आज कितने बजे निकलेगा चांद? जानें चंद्रोदय का समय (फोटो सोर्स- Magnific)

Karwa Chauth 2026 Puja Muhurat: सुबह सरगी के साथ शुरू होने वाली प्रतीक्षा, दिनभर निर्जल उपवास, शाम को सोलह श्रृंगार और फिर आसमान में चांद निकलने का इंतजार… सुहाग, समर्पण और दांपत्य प्रेम का पर्व करवा चौथ आज गुरुवार को उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शाम को घरों, कॉलोनियों, मंदिरों और सामूहिक आयोजनों में करवा चौथ की कथा गूंजेगी। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होगा। इस बार पर्व के साथ संकष्टी चतुर्थी का संयोग भी है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। ज्योतिषाचार्य अमर डब्बावला के अनुसार रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में चंद्रमा की स्थिति को भी शुभ माना जा रहा है।

चंद्रोदय का समय (Karwa Chauth 2026 Chandrodaya Time)

करवा चौथ पर नई दिल्ली के समय अनुसार चंद्रोदय रात 8:13 बजे होने का अनुमान है, जबकि अन्य स्थानों पर समय अलग हो सकता है। जबकि भोपाल में रात 8:23 बजे, मुंबई में रात 8:58 बजे लखनऊ में रात 8:02 बजे, जयपुर में रात 8:24 बजे, अहमदाबाद में रात 8:45 बजे, पटना में शाम 7:50 बजे और बेंगलुरु में रात 8:32 बजे चंद्रोदय होने की संभावना है।

Karwa Chauth : मालामाल बना सकता है दुर्लभ योग, करवा चौथ पर पूर्ण श्रद्धा से करें 20 मि​नट का यह पाठ

ये भी पढ़ें
Karwa Chauth

17 मिनट का पूजा मुहूर्त (Karwa Chauth 2026 Puja Muhurat)

पूजन का शुभ समय शाम 5.38 से 6.56 बजे तक बताया गया है। चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को रात 1.09 बजे शुरू होकर रात 10.09 बजे तक रहेगी। करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहते हैं। करवा मिट्टी का वह पात्र है, जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेशजी की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना करेंगी।

राशि के अनुसार उपहार

मेष राशि के लिए तांबे के बर्तन या लाल क्रिस्टल ब्रेसलेट, वृषभ के लिए रोज क्वार्ट्ज या चांदी के लक्ष्मी-गणेश, मिथुन के लिए ग्रीन एवेंच्यूरिन या पन्ना पेंडेंट, कर्क के लिए मूनस्टोन रिंग, सिंह के लिए सूर्य पेंडेंट, कन्या के लिए ग्रीन जेड, तुला के लिए ओपल ज्वेलरी और वृश्चिक के लिए तांबे का शिवलिंग उपहार में दिया जा सकता है। धनु के लिए पीतल का दीपक, मकर के लिए पंचधातु नंदी, कुंभ के लिए शंख या तांबे का कलश और मीन राशि के लिए चांदी का शंख अथवा कमल की आकृति वाले उपहार विकल्प हो सकते हैं।

करवा चौथ की पूजन में करवा, चंद्र, मंगल, गणपति, चौथ माता का महत्व

करवा चौथ क्या है? क्यों करवा चौथ पर पूजन की जाती है? इसके बारे में करवा के संबंध को स्पष्ट करना आवश्यक है करवा मिट्टी का पात्र होता है जिसमें जल भरा जाता है। इसके माध्यम से चंद्रमा को तृप्त किया जाता है। अर्थात इस अर्घ्य पात्र को चंद्र के सामने जल छोड़ने से चंद्रमा की प्रसन्नता होती है। सुगंधित द्रव्य सफेद पुष्प और चावल आदि से चंद्र का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ गणपति जी की पूजन एवं चौथ माता की पूजन की मान्यता का भी विधान शास्त्र में बताया जाता है। यह करने से करवा चौथ के व्रत की पूर्णता मानी जाती है इसलिए अपने आसपास वैदिक पंडित जी के माध्यम से करवा चौथ की पूजन की विधि संपादित करवानी चाहिए और यह पूजन की विधि प्रति वर्ष होती है क्योंकि प्रतिवर्ष ही पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं व्रत रखती है।

Karwa Chauth: पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं के लिए राहत, इस साल व्रत पर नहीं है कोई धार्मिक रोक

ये भी पढ़ें
karwa chauth first time fasting women religious rules

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Karwa Chauth: आज कितने बजे निकलेगा चांद? जानें चंद्रोदय का समय, राशि के हिसाब से पत्नी को क्या दें गिफ्ट?

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

दीपावली पर बन रहा तीन दुर्लभ योगों का महासंयोग, अभ्यंग स्नान करना माना जाता है शुभ

diwali 2026 maha sanyog dhanteras govardhan puja bhai dooj dates
धर्म-कर्म

करवा चौथ पर शुक्र अस्त होने से नवविवाहिताओं के व्रत पर संशय, उद्यापन पर भी उलझन

karwa chauth 2026 shukra asta first time fasting women udyapan
धर्म-कर्म

Dhanteras 2026: धनतेरस पर सोना-चांदी ही नहीं, धनिया खरीदना भी माना जाता है शुभ, जानें क्या है मां लक्ष्मी से जुड़ी मान्यता

dhanteras 2026 buy dhaniya significance lakshmi puja
धर्म-कर्म

Karwa Chauth: पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं के लिए राहत, इस साल व्रत पर नहीं है कोई धार्मिक रोक

karwa chauth first time fasting women religious rules
त्योहार

इस बार दिवाली पर तारीखों का चक्कर, 5 नहीं, 6 दिन का होगा दीपोत्सव, जानें धनतेरस से भाई दूज तक की तिथि

diwali 2026 calendar dhanteras lakshmi puja bhai dooj
त्योहार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.