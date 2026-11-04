Rama Ekadashi 2026: रमा एकादशी पर राशि अनुसार करें खास उपाय, जानें किस राशि को क्या चढ़ाना होगा?

Rama Ekadashi Rashi Upay: रमा एकादशी (Rama Ekadashi 2026) को 'रम्भा' एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन श्री केशव, यानि विष्णु जी की पूजा का विधान है। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है और इस दौरान श्री विष्णु की पूजा बड़ी ही फलदायी है। केशव की पूजा करने से और व्रत करने से व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और काम में मन लगता है। धन-धान्य और सुख की प्राप्ति होती है और विवाह में हो रही देरी संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 नवंबर को सुबह में 11:03 से शुरू हो रही है। तिथि का समापन 5 नवंबर को सुबह में 10:35 मिनट पर होगा। उदयातिथि के आधार पर रमा एकादशी गुरुवार को रहेगी।