धनतेरस पर बने अनेक संयोग, जानें किस चीज की खरीदी हो सकती है सबसे शुभ

Dhanteras : मां महालक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को धन तेरस के साथ दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। धनतेरस पर खरीदारी और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा से शुरू होने वाला उत्सव महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई-बहन के स्नेह के पर्व भाईदूज तक उल्लास बिखेरेगा। धनतेरस का दिन खरीदी के लिए बहुत शुभ माना जाता है, अन्य कई योगों ने इसकी शुभता में इजाफा कर दिया है। धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आज के शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के आभूषण खरीदना सबसे उत्तम रहेगा।