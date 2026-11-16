2027 होगा युवाओं का वर्ष, 2 लाख नए रोजगार के अवसर देगी सरकार, खंडवा में CM मोहन यादव ने किए बड़े ऐलान

सीएम मोहन ने आगे कहा कि, भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 साल की आयु में अंग्रेजी हुकूमत के दमनकारी कानूनों और प्रथाओं के खिलाफ संघर्ष करते हुए देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उनके साहस, संघर्ष और आदर्शों ने उन्हें जन-जन के मन में भगवान का स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि, जनजातीय वीर नायकों का स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा में अतुलनीय योगदान रहा है, लेकिन इतिहास में उन्हें अपेक्षित स्थान नहीं मिल सका। प्रदेश सरकार इन महानायकों के सम्मान में गौरव दिवस, स्मारक, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान बनाने के काम कर रही है।