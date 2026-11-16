नगर निगम : तीर्थ स्थलों की थीम पर बना 16.95 करोड़ का निगम भवन, जनता को मिली नई सौगात

नए भवन की योजना जुलाई 2019 में तत्कालीन महापौर की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक में बनी थी। उस समय 5.29 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित की गई थी। कोरोना महामारी के कारण निर्माण कार्य शुरू होने में देरी हुई। महापौर अमृता यादव की अध्यक्षता में वर्ष 2024 में नवीन भवन का निर्माण शुरू हो सका। अक्टूबर 2026 में भवन तैयार हुआ। निर्माण में 18 महीने से अधिक समय लगा। शुरुआती अनुमान के मुकाबले लागत बढ़कर 16.95 करोड़ रुपए पहुंच गई। यानी प्रस्तावित लागत से करीब 11.66 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए। बताया गया कि नई एमआईसी ने भवन को और आधुनिक और जनता और कर्मचारियों को सहूलियत के लिए सुविधाएं बढ़ा दी है।