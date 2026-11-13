बेटे के साथ 10 साल से हंसी-खुशी रह रहे थे दंपत्ति, काल बनकर आए “प्रेमी” ने छीन ली खुशियां

इस मामले में अजय का दोस्त शिवम महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने अजय के दोस्त शिवम से पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि अजय ने दोपहर में शराब पी। उसने कहा कि आज पूजा को निपटा दूंगा। हमें लगा की नशे में होने से वह यह सब बोल रहा है। कुछ देर साथ बैठने के बाद वह चला गया। शाम में उसे अजय ने फोन किया और कहा कि मैं घायल हूं, किशोर नगर आ जाओ। उसने किशोर नगर पहुंचकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही पत्नी भागते हुए घर के अंदर से निकली और कुछ ही कदम दूर जाकर गिर गई। इधर अजय भी कमरे में घायल पड़ा था। सूचना मिलने पर मोघट रोड थाने से पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गई थी। घायल अजय को डायल 112 वाहन से वह जिला अस्पताल लेकर आया।