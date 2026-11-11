ये कैसी मॉनिटरिंग… डिस्प्ले पर प्रदूषण का डेटा, पोर्टल से गायब; दिवाली पर कितनी जहरीली हुई हवा, पता ही नहीं

किसी भी शहर की आबोहवा को जांचने का सिस्टम वहां के एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) से पता किया जाता है। एक्यूआई के स्तर पर ही शहर में कितना प्रदूषण हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जिसके अनुसार वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास किए जाते है। एमपीपीसीबी द्वारा खंडवा में भी कलेक्ट्रेट परिसर लोक सेवा केंद्र में मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसका डिस्प्ले नगर निगम के बाहर लगा है। डिस्प्ले बोर्ड पर तो डेटा नजर आ रहा है, लेकिन पोर्टल पर गायब है। जिसके कारण शहर में दिवाली पर कितना वायु प्रदूषण हुआ और हवा कितनी जहरीली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है।