यूपी के अनाथ छोटू, पवन और अर्जुन मध्य प्रदेश में बने मधूसूदन, महेश और मयंक…सच जानने पढि़ए पूरी खबर

किसी के बचपन की शुरुआत खिलौनों और मां की लोरियों से होती है। लेकिन छोटू, पवन और अर्जुन का बचपन अपनों के बिछड़ने और अपनों के इंतजार में बीता। कोरोना काल में माता-पिता का साया सिर से उठ गया। तब इनमें से सबसे छोटा महज दो साल का था। माता-पिता के निधन के बाद तीनों बच्चों की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उन्हें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शिशु बाल गृह में पहुंचना पड़ा। करीब चार से पांच साल तक बाल गृह की चारदीवारी ही उनका घर रही। अब दिवाली पर उनकी जिंदगी में नई रोशनी आई है। खंडवा की 50 वर्षीय कृष्णा घड़िये ने तीनों बच्चों को गोद लेकर उन्हें मां का आंचल दिया है। छोटू, पवन और अर्जुन अब मधुसूदन, महेश और मयंक के नाम से पहचाने जाएंगे।