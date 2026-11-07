भोपाल से रात में आया संदेश… हाथ में पकड़ी झाडू, गलियों से चौराहे तक शहर चकाचक, दिये की रोशनी से चमकेगा शहर

तीन दिन की हड़ताल से शहर के प्रमुख बाजार और सार्वजनिक स्थल कचरे से पट गए थे। निगम चौराहा, बाम्बे बाजार, जलेबी चौक, आनंद नगर, इंदौर रोड, स्टेशन रोड, दधीचि पार्क और बस स्टैंड पर कचरे के ढेर लगे थे। कॉलोनियों में भी यही स्थिति रही। दुकानों के सामने कचरा जमा होने से व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी हुई। धनतेरस पर बाजार में खरीदारों की भीड़ रही। लेकिन सफाई नहीं होने से लोगों को गंदगी के बीच खरीदारी करनी पड़ी।