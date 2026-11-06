आस्था का उत्सव… खंडवा में छह दिन मनेगा दीपोत्सव, धनतेरस पर महालक्ष्मी के साथ होगा कुबेर पूजन

ओंकारेश्वर के प्राचीन कुबेर भंडारी मंदिर में गुरुवार शाम दीपदान के साथ दो दिवसीय धार्मिक आयोजन शुरू हुआ। रात 10 बजे सत्यनारायण कथा हुई। इसके बाद सुबह 4 बजे तक भजन संध्या चली। शुक्रवार, 6 नवंबर को धनतेरस पर महाअभिषेक, कुबेर लक्ष्मी महायज्ञ, महाआरती और भंडारे का आयोजन होगा। शुक्रवार सुबह 4 बजे कुबेर भंडारी महादेव का महाअभिषेक किया जाएगा। इस दौरान मां नर्मदा और गंगा का पूजन भी होगा। सुबह 6 बजे श्री कुबेर लक्ष्मी महायज्ञ शुरू होगा। सुबह 9.30 बजे महायज्ञ की महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को कुबेर सिद्धि पैकेट दिए जाएंगे। इनमें रुद्राक्ष और कुबेर के प्रसाद के रूप में ज्वार होगा। इसके बाद भजन और भंडारा होगा।