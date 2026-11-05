कम बारिश का असर… खेतों में सिंचाई के लिए खंडवा में वक्त से पहले शुरू हो गई बिजली की मांग

दीपावली पर्व धनतेरस से आरंभ हो रहा है, लेकिन घरों पर रोशनी पहले से ही कर ली है। दीपावली सीजन में हर बार बिजली की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार सिंचाई के लिए बिजली की मांग समय से पहले होने के कारण इस बार खपत भी अधिक हो रही है। वर्ष 2024 में दीपावली पर्व के चार दिन 160.79 मेगावॉट बिजली की खपत हुई थी। वर्ष 2025 में दीपावली के चार दिन 139.74 मेगावॉट की खपत हुई थी। पिछले साल दिवाली अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में होने से सिंचाई के लिए बिजली की मांग कम थी। इस साल 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कुल 243.63 मेगावॉट बिजली की खपत हुई है। जबकि दीपावली का त्योहार आना बाकी है।