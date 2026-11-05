5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

खंडवा में गेंदा फूल की बहार, दीपावली पर 30 से 40 रुपए किलो तक रह सकते हैं भाव

खंडवा. दीपावली पर्व पर घरों से लेकर मंदिरों और प्रतिष्ठानों तक सजावट में गेंदा फूल की मांग सबसे ज्यादा रहती है। पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजारों में गेंदे के फूलों की आवक बढ़ने की उम्मीद है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने गेंदा फूल की खेती अधिक की है, जिससे उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहने की संभावना है। ऐसे में दीपावली के दौरान फूलों के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि बाजार में गेंदा फूल के भाव 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक रह सकते हैं। हालांकि आवक और मांग के आधार पर कीमतों में बदलाव संभव है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Updated: 5 Nov 2026, 12:07 PM IST

किसान जीवन निशादे गेंदे के पौधे से खराब फूलों तोड़ते हुए।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में इस साल गेंदे की ज्यादा पैदावार, उत्पादन बढ़ने से कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना

मांग बढ़ने से बाजार में रहेगी रौनक

दीपावली पर गेंदा फूल का विशेष महत्व रहता है। घरों के मुख्य द्वार पर बंदनवार बनाने, पूजा-पाठ, मंदिरों की सजावट और प्रतिष्ठानों को सजाने में इसका उपयोग किया जाता है। कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होने के कारण गेंदा फूल आम लोगों की पहली पसंद बना रहता है। दीपावली के दिन इसकी मांग अचानक बढ़ जाती है। ऐसे में बाजार में फूलों की पर्याप्त उपलब्धता रहने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में फूल आने के कारण इस बार बाजार गेंदा फूल से गुलजार रहने की संभावना है।

उत्पादन अधिक होने से किसानों को भाव की चिंता

इस साल ग्रामीण क्षेत्रों में गेंदा फूल की खेती का रकबा बढ़ने से उत्पादन अधिक होने की उम्मीद है। किसानों को अच्छी पैदावार की आस है, लेकिन बाजार में एक साथ अधिक फूल पहुंचने पर कीमतों में गिरावट की आशंका भी बनी हुई है। फूल जल्दी खराब होने वाली उपज है, इसलिए किसानों के सामने समय पर बिक्री करना भी चुनौती रहती है। किसान जीवन निशादे ने बताया कि इस बार गुलबुट्टी गेंदा लगाया है। बाजार में अभी 20 से 25 रुपए किलो दाम हैं। दीपावली पर अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। धनतेरस पर गेंदे की तुड़ाई की जाएगी। दीपावली पर सुबह से शहर में दुकान लगाकर गेंदा बेचेंगे।

दीपावली पर बढ़ेगी फूलों की बिक्री

फुल माला व्यवसायी संतोष फुलमाली का कहना है कि दीपावली पर गेंदा फूल की बिक्री में तेजी आएगी। बाजार में फूलों की आवक बढ़ने के साथ ही खरीदारों की भीड़ भी रहेगी। घरों की सजावट से लेकर पूजा सामग्री तक में गेंदा फूल की मांग रहने से कारोबार अच्छा रहने की संभावना है। इस बार अधिक उत्पादन के चलते ग्राहकों को फूल अपेक्षाकृत कम कीमत पर मिलने की उम्मीद है।



खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 12:07 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / खंडवा में गेंदा फूल की बहार, दीपावली पर 30 से 40 रुपए किलो तक रह सकते हैं भाव

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

दिवाली धमाका : पटाखा बाजार में महंगाई का शोर… जेन-जी के पटाखे 20-25% तक महंगे, अल्फा की फुलझड़ी में भी उछाल

Diwali Dhamaka
खंडवा

भरोसे का बाजार… 85 साल पुराना बर्तन बाजार, नए दौर में फिर लौटा पीतल का सुनहरा दौर

Khandwa Diwali Market
खंडवा

आतिशबाजी : कार्बाइड गन से आंखों और चेहरे को गंभीर नुकसान का खतरा, हादसे हुए तो अस्पतालों में मिलेगा तत्काल उपचार

emergency service
खंडवा

त्योहार की रौनक में ट्रैफिक का अड़ंगा नहीं, बाजारों में लागू होगा नो व्हीकल जोन

नगर निगम तिराहे से मंगलवार दोपहर से ही चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक।
खंडवा

सफेद सोने के बीच हरे नशे की खेती, 29.57 लाख का गांजा जब्त

खेतों से जब्त गांजे के साथ जावर थाने की टीम।
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.