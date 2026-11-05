खंडवा में गेंदा फूल की बहार, दीपावली पर 30 से 40 रुपए किलो तक रह सकते हैं भाव

खंडवा. दीपावली पर्व पर घरों से लेकर मंदिरों और प्रतिष्ठानों तक सजावट में गेंदा फूल की मांग सबसे ज्यादा रहती है। पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजारों में गेंदे के फूलों की आवक बढ़ने की उम्मीद है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने गेंदा फूल की खेती अधिक की है, जिससे उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहने की संभावना है। ऐसे में दीपावली के दौरान फूलों के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि बाजार में गेंदा फूल के भाव 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक रह सकते हैं। हालांकि आवक और मांग के आधार पर कीमतों में बदलाव संभव है।

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