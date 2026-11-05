दिवाली धमाका : पटाखा बाजार में महंगाई का शोर… जेन-जी के पटाखे 20-25% तक महंगे, अल्फा की फुलझड़ी में भी उछाल

दीपावली की खुशियों में इस बार पटाखों की महंगाई भी धमाका कर रही है। जेन-जी के लिए तेज आवाज और धमाकेदार पटाखे खरीदना महंगा हुआ है तो बच्चों की रंग-बिरंगी फुलझड़ी और चकरी के दाम भी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले युवाओं के पटाखों की कीमतों में 20 से 25 फीसदी तक उछाल आया है। जबकि बच्चों के पटाखे 30 से 50 फीसदी तक महंगे हुए हैं। फुलझड़ी में मामूली कीमते बढ़ी हैं। इसके बावजूद पटाखा बाजार में खरीदारों का उत्साह कम नहीं है। आईटीआई परिसर में लगे अस्थाई बाजार में देर रात तक भीड़उमड़ रही है। यहां 152 दुकानों पर सैकड़ों वैरायटी के पटाखे सजाए गए हैं। इको फ्रेंडली पटाखों की नई रेंज भी लोगों को आकर्षित कर रही है।