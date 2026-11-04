आतिशबाजी : कार्बाइड गन से आंखों और चेहरे को गंभीर नुकसान का खतरा, हादसे हुए तो अस्पतालों में मिलेगा तत्काल उपचार

दीपावली पर पटाखों और आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बर्न इंजरी, आंखों और चेहरे पर चोट, हाथ-पैर जलने तथा धुएं से सांस संबंधी परेशानी के मरीजों के उपचार के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिला अस्पतालों के बर्न वार्ड और बर्न यूनिट को पूरी तरह क्रियाशील रखने के साथ 24 घंटे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, जरूरी दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रहेंगे। कार्बाइड गन से होने वाले गंभीर हादसों को लेकर भी नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था रहेगी।