पॉलिटिक्स : लॉटरी से मिली थी कुर्सी…अब ढाई साल बाद जिपं अध्यक्ष की कुर्सी बचाने जुटाना होगा बहुमत

इंदौर संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए 14 नवंबर को सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया है। सम्मिलन जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में होगा। इसकी अध्यक्षता के लिए कलेक्टर ऋषव गुप्ता को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तारीख घोषित होते ही जिला पंचायत के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। दोनों खेमे अपने समर्थन में सदस्यों की संख्या जुटाने में लगे हैं। अब निगाहें 14 नवंबर के शक्ति परीक्षण पर टिकी हैं।