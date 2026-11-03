सुरक्षा पर खतरा… अधूरी सुरंग से सरपट निकल रहे वाहन, इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर हादसे का अंदेशा

इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर तेजाजी नगर से बलवाड़ा के बीच 33.4 किमी मार्ग में तीन जगह पहाड़ों के बीच से टनल (सुरंग) निकाली जा रही है। इसमें चोरल की लेफ्टहैंड साइड (एलएचएस) का काम लगभग पूरा है और लाइनिंग डालने का कार्य किया जा रहा है। इस टनल से वाहन निकलना भी शुरू हो गए है। हालांकि अधिकृत तौर पर यह टनल शुरू नहीं की गई है, जिसके कारण सुरक्षा मानकों की भी धज्जियां उड़ रही है। यहां राइट हैंड साइड (आरएचएस) टनल का काम अभी भी बाकी है। इसके अलावा सिमरोल और बाईग्राम की टनल भी अधूरी पड़ी हुई है।