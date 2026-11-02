दीपावली की आधी रात खंडवा में होगा मां महालक्ष्मी का अद्भुत शृंगार, 9.5 मीटर की कोसा साड़ी में देंगी दर्शन

मंदिर के पुजारी पं. वसंत महोदय ने बताया कि इस पूजन की महत्ता यह होती है कि महानिशा काल में माता लक्ष्मी को कोसा की साडी में विशेष शृंगार किए जाने पर ही कोशांबा पूजन किया जाता है। यह साडी वर्ष में सिर्फ दीपावली के दिन रात्रि में ही माता लक्ष्मी को पहनाई जाती है। पूजन के दर्शन मात्र से मानव का कल्याण होता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राम होती है। यह पूजन रात्रि रात 12.36 बजे से आरंभ होकर रात 2.47 बजे तक चलेगा। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा।