दीपावली से पहले खंडवा के बाजार में बिगड़ी यातायात व्यवस्था, जाम से लोग परेशान

रविवार को घंटाघर और बॉम्बे बाजार के बीच दिनभर ठेलों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर ठेले लगने से आवागमन के लिए जगह कम बची, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को निकलने में दिक्कत हुई। शाम होते ही बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ी तो समस्या और गंभीर हो गई। बॉम्बे बाजार में लोग सड़क पर ही कार खड़ी कर खरीदारी करने पहुंच गए। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और बार-बार जाम के हालात बनते रहे। हैरानी की बात यह रही कि जाम और अव्यवस्थित पार्किंग के बीच यातायात संभालने के लिए मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। इसके चलते आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी।