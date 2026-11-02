कारोबार में शुभ योग…पुष्य नक्षत्र पर खंडवा के बाजार में बरसा धन, 20 करोड़ का कारोबार; 1500 से ज्यादा वाहन बिके

सोने और चांदी के भाव भले ही आसामन छू रहे है, लेकिन आज भी खरीदी के लिए लोगों की पहली पसंद सोना ही बना हुआ है। रविवार सोने के भाव में गिरावट आने से पुष्य नक्षत्र पर सराफा बाजार भी गुलजार रहा। सोने-चांदी के गहनों की अच्छी बिक्री रही। हालांकि 24 कैरेट सोने का भाव 1.38 लाख रुपए तोला होने से कम वजन और 18 से 22 कैरेट सोने के गहनों की ज्यादा डिमांड रही। आगामी दिनों में देवउठनी ग्यारस से विवाह कार्य भी आरंभ होना है, जिसके चलते सोने-चांदी के गहनों की खरीदी अभी से हो रही है।