खंडवा में रवि पुष्य नक्षत्र पर धन वर्षा, 800 दोपहिया वाहनाें की बुकिंग, सराफा रहेगा गुलजार

सराफा बाजार में भी ग्राहकी बढ़ने लगी है। ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के महासचिव संतोष सराफ ने बताया कि रवि पुष्य के अवसर पर ग्राहक सोने-चांदी के भाव पूछने दुकानों पर पहुंच रहे हैं। सोने के हल्के वजन वाले गहनों के साथ 2.5 और 5 ग्राम के सिक्कों की मांग बढ़ी है। 10 ग्राम तक के मंगलसूत्र, नेकलेस और कास्टिंग ज्वेलरी भी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। आगामी वैवाहिक सीजन में जिन परिवारों में शादियां हैं, वे भाव में गिरावट का लाभ उठाने के लिए गहनों के ऑर्डर दे रहे हैं।