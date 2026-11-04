जिंदा हूं मैं…! खंडवा में कागजों में मृत घोषित दिव्यांग वृद्धा पहुंची जनसुनवाई, बोलीं- साहब मुझे जिंदा कर दीजिए

मंगलवार को जनसुनवाई में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। कुष्ठ रोग से ग्रसित, आंखों से दिव्यांग वृद्धा शशिकला पति पूनमचंद अपने गले में तख्ती डालकर पहुंचीं, जिस पर लिखा था कलेक्टर साहब मुझे प्लीज जिंदा कर दिजिए। दरअसल मामला यह है कि निर्मल धाम कुष्ठ बस्ती निवासी 78 वर्षीय वृद्धा शशिकला की समग्र आईडी में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जिसके चलते शशिकला की वृद्धा और दिव्यांग पेंशन भी 21 सितंबर 2024 से बंद हो गई है। महिला और उसके पति किसी तरह से अपना जीवन गुजर-बसर कर रहे हैं।