सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर में बदलेगा पार्किंग का प्लान, अब 150 नहीं 750 गाड़ियों की होगी पार्किंग

सिंहस्थ 2028 में लोगों की भीड़ सहित बड़ी संख्या में वाहन भी आएंगे। जिसे लेकर पूर्व में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ट्रेंचिंग ग्राउंड पार्किंग को मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्लान बनाया था। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि यहां पहले जी प्लस वन पार्किंग की डीपीआर तैयार की थी, लेकिन उसमें महज 150 गाडिय़ों के लिए ही जगह मिल रही थी। नए प्लान में यहां ग्राउंड के लेवल को ही मल्टी लेवल के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा। जिससे यहां करीब 750 वाहनों के लिए जगह मिल जाएगी। इसके लिए नई डीपीआर बनाने के निर्देश सिंहस्थ नोडल अधिकारी को दिए गए है।